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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260418 - 0485 Frankfurt - Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung mittels Pfefferpistole - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ha) Eine verbale Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen endete in der Nacht von Freitag (17. April 2026) auf Samstag (18. April 2026) in einer Schussabgabe mit einer Pfefferpistole. Zwei Männer wurden verletzt, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Der Vorfall trug sich nach aktuellen Erkenntnissen gegen 00:30 Uhr in der Töngesgasse zu. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zwischen zwei Männern (Geschädigte) und einer Personengruppe aus vier Männern (Tatverdächtige) zu verbalen Streitigkeiten. Plötzlich soll einer der Tatverdächtigen mutmaßlich eine Pfefferpistole gezogen haben und damit aus kurzer Distanz in Richtung des Kopfes eines der Geschädigten geschossen haben. Der 29-jährige Geschädigte erlitt dadurch eine oberflächliche Platzwunde im Gesichtsbereich, sein 23-jähriger Begleiter erlitt Augenreizungen.

Anschließend flüchtete die vierköpfige Personengruppe fußläufig in Richtung Holzgraben. Eine unmittelbar nach Alarmierung eingeleitete Fahndung der Polizei im Nahbereich verlief ergebnislos.

Drei der Beteiligten werden als männlich mit jugendlicher Erscheinung beschrieben, der Beteiligte mit der Pfefferpistole kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 185 - 190 cm groß, ca. 18 Jahre alt; trug eine schwarze glänzende Jacke, graue oder schwarze Jeans, schwarze Schuhe und eine schwarze Umhängetasche

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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