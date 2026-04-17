Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260417- 0483 Frankfurt- Oberrad: Jugendliche Angreifer festgenommen- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Donnerstagabend (16. April 2026) nahm die Polizei zwei Jugendliche vorläufig fest, die zuvor durch ihr rücksichtsloses und beschämendes Auftreten aufgefallen waren. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Kenntnissen fuhren drei Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren verbotswidrig zu dritt auf einen E-Scooter entlang der Buchrainstraße.

Im Bereich der Hausnummer 6 überquerte gegen 20:30 Uhr eine bislang noch namentlich unbekannte Seniorin die Fahrbahn. Beim Passieren der Dame streckte einer der beiden 17- Jährigen den Arm aus und stieß die ältere Dame, sodass diese zu Boden stürzte.

Ein 55-jähriger Autofahrer sah den Vorfall und eilte der Dame zu Hilfe. Er half der Seniorin aufzustehen und reichte ihr die am Boden liegenden Tüten. Eine ärztliche Versorgung lehnte sie ab und verließ die Örtlichkeit.

Der 55- Jährige fuhr nun weiter in Richtung der absteigenden Hausnummern der Buchrainstraße, erblickte die 3 Jugendlichen erneut und stellte diese zur Rede.

Auf das respektlose Verhalten angesprochen, schlug einer der drei dem Mann mit der flachen Hand ins Gesicht und zog anschließend eine Pfefferpistole. Er drohte dem Mann damit, sodass der 55- Jährige den Notruf verständigte.

Die umgehend alarmierten Streifen stellten im Rahmen der Fahndung den 17- Jährigen fest, welcher die Dame zuvor umgestoßen hatte und nahmen diesen vorläufig fest. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden auch die beiden anderen Personen identifiziert.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Durchsuchung der Wohnanschrift des noch nicht habhaft gewordenen 17- Jährigen an. Dort wurde der nun Beschuldigte angetroffen. Die vermutliche Tatwaffe wurde ebenfalls aufgefunden und beschlagnahmt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere die Seniorin, die zu Sturz gebracht worden ist. Diese wird wie folgt beschrieben: weiblich, ca. 70- 80 Jahre, deutsch; bekleidet mit beiger Jacke und dicker beiger Strumpfhose.

Die Geschädigte, wie auch Zeugen des Sachverhaltes, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 55308 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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