Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260416 - 0480 Frankfurt-Rödelheim: Vermisste Person

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Frankfurt (ots)

(bo) Seit heute Morgen (16. April 2026) gegen 08:20 Uhr wird die 69-jährige Frau Penchan K. aus dem Pflegewohnstift "Am Wasserturm" in der Wolf-Heidenheim-Straße 6, 60489 Frankfurt-Rödelheim vermisst.

Die o.g. Vermisste ist unüblicherweise aus dem Wohnstift abgängig und kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich, ca. 160 cm groß, schlanke Statur, schwarz-graue schulterlange Haare, ist bekleidet mit einer schwarzen Samthose, einem weißen Pullover mit farbigen Figuren und trägt graue Stiefel

Frau K. ist orientierungslos, benötigt jedoch keine akuten Medikamente. Eine besondere Auffälligkeit ist, dass Frau K. jede Person, der sie begegnet mit den Worten "Hallo", "Wie geht´s?" und "Schönen Tag noch!" anspricht.

Ein Lichtbild der Vermissten ist beigefügt.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich beim 11. Polizeirevier unter der 069 / 755 - 11100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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