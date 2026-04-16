Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260416 - 0478 Frankfurt - Niederrad: Behördenübergreifende Kontrollmaßnahmen mit dem Schwerpunkt Glücksspiel und Gaststätten

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Mittwoch (15. April 2026) führten Einsatzkräfte der Stadt Frankfurt, des Finanzamtes und der Polizei Frankfurt Kontrollmaßnahmen in insgesamt sieben Gaststätten in Frankfurt Niederrad durch, es wurden diverse Verstöße festgestellt und geahndet.

Die Maßnahmen dauerten vom späten Abend bis in die Nacht hinein an und führten im Ergebnis zu der Einleitung von drei Strafverfahren und neun Ordnungswidrigkeitenverfahren, außerdem wurden drei Spielautomaten aus dem Verkehr gezogen. Ursächlich für die Strafverfahren waren zweimal der Verdacht des Betruges und einmal der Verdacht des unerlaubten Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland.

Darüber hinaus konnten Steuerschulden im mittleren vierstelligen Bereich eingezogen werden, einem Betreiber eines Cafés wurde die Weiterführung der Geschäfte untersagt.

Letztendlich wurde in jedem der neun Objekte mindestens ein Verstoß festgestellt, dies zeigt aus polizeilicher Sicht die Notwendigkeit solcher gemeinsamen Kontrollmaßnahmen, diese werden auch in Zukunft zur Verbesserung der Sicherheit für alle Bürgerinnen und Bürger fortgesetzt werden.

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