Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260415 - 0477 Frankfurt - Autobahn A5, Anschlussstelle Bad Homburger Kreuz: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Frankfurt (ots)

(la) Am Dienstag (14. April 2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit insgesamt sieben beteiligten Fahrzeugen in der Abfahrt der Autobahn A5 in Fahrtrichtung Süden, zur A661 in Fahrtrichtung Egelsbach. Drei Personen wurden durch den Unfall verletzt, eine davon schwer.

Gegen 07:20 Uhr befuhren die sieben Unfallbeteiligten die Bundesautobahn A5 in Fahrtrichtung Darmstadt und beabsichtigten am Bad Homburger Kreuz auf die Bundesautobahn A661 in Fahrtrichtung Egelsbach abzufahren. Nach bisherigem Erkenntnisstand musste ein 23-jähriger Mann verkehrsbedingt abbremsen. Während der direkt dahinter fahrende 35-Jährige noch rechtzeitig abbremsen konnte, gelang es dem 33-jährigen Fahrer eines Transporters nicht mehr rechtzeitig anzuhalten. Trotz versuchten Ausweichmanövers kollidierte er mit dem Fahrzeug des 35-Jährigen und schob dieses auf das Fahrzeug des 23-Jährigen auf. In der Folge konnten auch die Fahrer nachfolgender Fahrzeuge einen Zusammenstoß mit den verunfallten Fahrzeugen nicht mehr verhindern, wodurch in Summe sieben Fahrzeuge beteiligt waren.

Für die Rettung und Unfallaufnahme mussten beide Spuren der Abfahrt zeitweise vollgesperrt werden.

Insgesamt wurden bei dem Unfallgeschehen drei Personen verletzt, eine davon schwer. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. An einem Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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