Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260415 - 0475 Frankfurt - Polizisten schreiten ein und werden angegriffen

Frankfurt (ots)

(ha) Polizeibeamte beendeten in der Nacht von Dienstag (14.April 2026) auf Mittwoch (15.April 2026) eine Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten, dabei wurde eine Polizistin angegriffen.

Die Schlägerei ereignete sich gegen 01:20 Uhr in der Poststraße. Polizeibeamte, die sich wegen der dauerhaften Präsenzmaßnahmen im Bahnhofsgebiet im unmittelbaren Nahbereich aufhielten, nahmen die Auseinandersetzung wahr und schritten ein. Als sie gerade damit begannen die Parteien voneinander zu trennen, schlug einer der Beteiligten einer Polizistin während der Festnahme mit der Faust gegen den Kopf.

Gegen zwei 30- und 27- Jährige wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gefertigt. Eine zweite Anzeige fertigten die Beamten gegen den 30-jährigen Mann auf Grund des tätlichen Angriffs auf die Polizistin.

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