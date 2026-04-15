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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260415 - 0476 Frankfurt - Autobahn A661: Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall - Einsatz eines Rettungshubschraubers

Frankfurt (ots)

(la) Am Dienstag (14. April 2026) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A661 in Fahrtrichtung Oberursel auf Höhe des Bad Homburger Kreuzes. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Gegen 10:30 Uhr befuhr ein 54-jähriger Fahrzeugführer die A661 in Fahrtrichtung Oberursel. Auf Höhe des Bad Homburger Kreuzes befand sich am gestrigen Tag eine Wanderbaustelle der Autobahnmeisterei. Plötzlich löste sich nach bisherigen Erkenntnissen das linke Vorderrad des Fahrzeuges und kollidierte mit zwei Mitarbeitern der Autobahnmeisterei, wodurch diese verletzt wurden. Um die beiden 51 und 63 Jahre alten Mitarbeiter medizinisch zu versorgen, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, welcher auf der Fahrbahn landete. Die A661 wurde auf beiden Fahrtrichtungen für die Dauer der Rettungsmaßnahmen gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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