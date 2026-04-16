Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260416 - 0479 Frankfurt - Innenstadt: Körperliche Auseinandersetzung an der Konstablerwache - Tathandlung durch Videoschutzanlage gesichert - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Mittwochabend (15. April 2026) kam es auf dem Plateau der Konstablerwache zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Beteiligten. Die Tathandlung wurde durch die Videoschutzanlage dokumentiert, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Polizeikräfte wurden gegen 20:45 Uhr alarmiert und trafen bei ihrem Eintreffen auf auf eine verletzte männliche Person. Der Mann wurde unmittelbar in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Unter Zuhilfenahme der Videoschutzanlage konnten die Beamten nachvollziehen, dass es zuvor zu einem Streit zwischen ihm und zwei bislang unbekannten Männern gekommen war. In Folge dessen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Einer der unbekannten Männer trat den Geschädigten, sodass er zu Boden fiel, dort verletzte er ihn noch im Gesichtsbereich. Daraufhin wurde er von dem zweiten Tatverdächtigen nochmals gegen den Kopf getreten.

Im Anschluss flüchteten die beiden Angreifer in Richtung Schäfergasse.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Männlich ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß. Bart; schwarze kurze Haare, schwarzer Jogginganzug mit weißen Streifen an Ärmeln und Beinen, weiße Turnschuhe

2. Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, schwarze mittellange Haare nach hinten gekämmt, schwarzer Jogginganzug

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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