Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260417 - 0482 Frankfurt - Eckenheim: Schnelle Festnahme nach Einbruch in Gartenhütte

Frankfurt (ots)

(la) Am Donnerstag (16. April 2026) nahm die Polizei einen 40-jährigen Mann fest, nachdem dieser zuvor in eine Gartenhütte eingebrochen war.

Gegen 02:30 Uhr meldete der Eigentümer eines Gartengrundstücks im Bereich Niederbornstraße / Martin-Zahn-Straße, dass eine männliche Person soeben in seine dort befindliche Gartenhütte eingebrochen sei. Die Polizei begab sich umgehend in den Bereich und konnte den wohnsitzlosen Tatverdächtigen, der die Hütte zwischenzeitlich schon wieder verlassen hatte, im Nahbereich festnehmen. Die aus der Hütte entwendeten Gegenstände konnten ebenfalls im Nahbereich aufgefunden und dem Eigentümer im Anschluss wieder ausgehändigt werden.

Der polizeilich hinreichend bekannte Tatverdächtige wurde festgenommen und befindet sich jetzt in Abschiebehaft, denn, die Abschiebung des 40-Jährigen wurde durch das Regierungspräsidium Darmstadt bereits vor einiger Zeit angeordnet.

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