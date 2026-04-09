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Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Baienfurt

Alkoholisierter stürzt mit E-Scooter

Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sieht sich ein 36-Jähriger gegenüber, der am Mittwochmittag zwischen Trauben und Briach mit seinem E-Scooter verunfallt ist. Gegen 12.30 Uhr verlor der mit über vier Promille alkoholisierte Mann die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dort musste der 36-Jährige aufgrund seiner Alkoholisierung auf Anordnung der eingesetzten Polizeibeamten auch eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christian Sugg
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

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