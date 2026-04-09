PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg
Landkreis Ravensburg (ots)
Baienfurt
Alkoholisierter stürzt mit E-Scooter
Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sieht sich ein 36-Jähriger gegenüber, der am Mittwochmittag zwischen Trauben und Briach mit seinem E-Scooter verunfallt ist. Gegen 12.30 Uhr verlor der mit über vier Promille alkoholisierte Mann die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dort musste der 36-Jährige aufgrund seiner Alkoholisierung auf Anordnung der eingesetzten Polizeibeamten auch eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft zu.
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