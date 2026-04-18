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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260418 - 0484 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Frankfurt (ots)

(ha) Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer am gestrigen Freitagnachmittag (17. April 2026), wurde der 63-jährige Fahrradfahrer schwerverletzt.

Nach aktuellen Erkenntnissen fuhr dieser gegen 14:15 Uhr die "Hohe Straße" aus Richtung "Am Hollgraben" entlang. Dann bog er nach links auf die "Erlenseer Straße" ein, wo es zur Kollision mit einem Toyota kam, der von einer 58-jährigen Frau gefahren wurde. Unmittelbar nach Eintreffen der Rettungskräfte wurde der schwerverletzte Mann in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, während der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurde die "Erlenseer Straße" phasenweise vollgesperrt.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Schachschaden im unteren fünfstelligen Bereich, die Polizei hat die Unfallursachenermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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