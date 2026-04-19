Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260410 - 0488 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Videoschutzanlage ermöglicht Festnahme eines Diebes

Frankfurt (ots)

(ha) Mit Hilfe der Videoschutzanlage gelang es Polizeibeamten am gestrigen Samstagmorgen (18. April 2026) einen Dieb festzunehmen, der zuvor Bargeld aus einem Taxi geklaut hatte.

Ein 52-jähriger Taxifahrer verließ zunächst gegen 08:00 Uhr kurz sein Fahrzeug in der Elbestraße, um einen Fahrgast rauszulassen. Diesen Moment nutzte der 28-jährige Dieb und nahm einen schwarzen Rucksack mit diversem Inhalt wie einer Geldbörse und einem Mobiltelefon an sich. Der Taxifahrer bemerkte den Diebstahl zu spät und konnte den Mann auch nicht beschreiben. Nach Alarmierung gelang es den Polizisten jedoch den Sachverhalt über die Videoschutzanlage zu rekonstruieren und eine detaillierte Personenbeschreibung des Beschuldigten zu fertigen. Mit diesen Informationen konnte er im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen im Bahnhofsgebiet, samt des gestohlenen Rucksackes, festgenommen werden.

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