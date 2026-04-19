Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260419 - 0487 Frankfurt - Rödelheim: Festnahme einer betrunkenen Frau nach gefährlicher Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(ha) Eine 43-jährige stark alkoholisierte Frau verletzte einen ihr bekannten Mann am gestrigen Samstagnachmittag (18. April 2026) mit einer Glasfalsche am Kopf und bedrohte ihn. Als die Polizei sie festnahm, spuckte sie die Beamten an.

Die Beschuldigte und der 53-jährige Geschädigte hielten sich nach aktuellen Erkenntnissen gegen 13:50 Uhr an der Bushaltestelle "Bahnhof Rödelheim" auf, als sie ihm unvermittelt mit einer 0,1 Glasfalsche gegen den Kopf schlug. Der Geschädigte erlitt dadurch eine Platzwunde, kurz darauf zerbrach sie dann eine Bierflasche und drohte ihm damit. Als dann ein Rettungswagen erschien, entfernte sich die Frau. Polizeibeamten gelang es jedoch sie ihm Rahmen der Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich festzunehmen. Als sie die Frau in den Streifenwagen brachten, spuckte sie zwei der drei Beamten an und traf sie dabei im Oberkörperbereich.

Der Geschädigte kam in ein umliegendes Krankenhaus, bei der Beschuldigten wurde ein Atemalkoholwert von über 2% Promille gemessen, sie muss sich jetzt für ihre Handlungen strafrechtlich verantworten.

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