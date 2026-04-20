PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260420 - 0491 Frankfurt - Rödelheim: Pkw prallt in Metallzaun

Frankfurt (ots)

(la) Am Sonntag (19. April 2026) kam es im Stadtteil Rödelheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Pkw mit einem Metallzaun kollidierte. Er wurde dabei schwer verletzt.

Nach aktuellem Erkenntnisstand befuhr ein 43-Jähriger gegen 13:20 Uhr die Thudichumstraße in Richtung Lorscher Straße. Im Bereich einer dort befindlichen Baustelle verlor der Fahrer aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die metallene Umzäunung eines Pflegeheims.

Der Fahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren