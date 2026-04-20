Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260420 - 0491 Frankfurt - Rödelheim: Pkw prallt in Metallzaun

Frankfurt (ots)

(la) Am Sonntag (19. April 2026) kam es im Stadtteil Rödelheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Pkw mit einem Metallzaun kollidierte. Er wurde dabei schwer verletzt.

Nach aktuellem Erkenntnisstand befuhr ein 43-Jähriger gegen 13:20 Uhr die Thudichumstraße in Richtung Lorscher Straße. Im Bereich einer dort befindlichen Baustelle verlor der Fahrer aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die metallene Umzäunung eines Pflegeheims.

Der Fahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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