Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260420 - 0490 Frankfurt - Rödelheim: Busfahrer angegriffen - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Abend (19. April 2026) ist ein Busfahrer in Rödelheim Opfer eines Angriffs geworden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Als der Busfahrer nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Bus der Linie M55 gegen 20:05 Uhr die Haltestelle "S-Bahnhof Rödelheim ansteuerte und dort hielt, stieg ein Fahrgast zu, der den Busfahrer aus unbekannten Gründen unmittelbar nach dem Betreten des Busses dazu aufforderte, das Fahrzeug zu verlassen. Im anschließenden Streit beleidigte der Mann den Fahrer, zog ein Reizstoffsprühgerät und setzte dieses ein. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Breitlacherstraße. Der Angegriffene erlitt Reizungen der Augen und Schleimhäute. Rettungskräfte behandelten ihn vor Ort.

Vom Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Ca. 45 Jahre alt, 180 cm groß, orientalisches Erscheinungsbild, Bart; bekleidet mit einer dunkelblauen Hose und einer dunkelblauen Jacke.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim zuständigen Polizeirevier (11. Polizeirevier) unter der Rufnummer 069 / 755 -11100 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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