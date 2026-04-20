Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260420 - 0493 Frankfurt - Sachsenhausen: Zeugenaufruf nach Raub mit Pfefferspray

Frankfurt (ots)

(ha) Zwei bislang unbekannte Männer raubten am gestrigen frühen Sonntagmorgen (19. April 2026) einen 27-jährigen Mann aus. Dabei verwendeten sie auch Pfefferspray. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Die Tatverdächtigen sprachen den Geschädigten nach aktuellen Erkenntnissen gegen 05:45 Uhr im Bereich der Brückenstraße an. Nach einem kurzen Wortwechsel sprühte einer der Tatverdächtigen dem Geschädigten Pfefferspray ins Gesicht. Danach entwendeten die Räuber noch Bargeld und die Bankkarte des Geschädigten, womit sie kurz darauf flohen.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Beide männlich, beide ca. 18-20 Jahre alt. Sie sollen arabisch gesprochen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 10800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell