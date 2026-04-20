Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260420 - 0496 Frankfurt - Fechenheim: Zeugenaufruf nach Raub

Frankfurt (ots)

(ha) Drei Männer raubten einem 24-jährigen Geschädigten am Samstagabend (18. April 2026) seine hochwertige Kappe, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen trafen die Drei gegen 19:20 Uhr in einer Grünanlage im Bereich der Schießhüttenstraße auf den Geschädigten. Dort entriss ihm einer der Männer seine hochwertige Kappe. Unmittelbar danach sollen zwei der Beschuldigten auf ihn eingeschlagen haben, während der Dritte ihn bedrohte.

Dem Geschädigten gelang schließlich die Flucht. Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Schwarz, männlich, ca. 185 cm groß, ca. 22 Jahre alt, schwarzer Ziegenbart, schwarze Haare; heller Pullover, graue Jeans, schwarze Louis Vuitton Umhängetasche, weiße Sneaker

2. Männlich, ca. 180 cm groß, ca. 22 Jahre alt, korpulente Statur, schwarze Dreadlocks nach hinten geflochten; weißer Pullover, helle Jeans, grau karierte Umhängetasche, Sneaker

3. Männlich, ca. 175 cm groß, ca. 20 Jahre alt, dünne Statur, schwarzer Oberlippenbart, schwarze Haare nach hinten gegelt; weißes Hemd, weiße Hose, Sneaker

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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