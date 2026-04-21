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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260421 - 0497 Frankfurt-Bockenheim/Rödelheim: Festnahme nach Rollerdiebstahl

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Mittag (20. April 2026) nahmen Polizeibeamte einen 14-jährigen Rollerdieb fest.

Gegen 14:30 Uhr fiel einer Streife ein mit zwei Personen besetzter Roller auf einem Gehweg im Zentmarkweg auf. Beim Erblicken der Beamten flüchteten sie zu Fuß in Richtung Wolf-Heidenheim-Straße und ließen den Roller zurück. Eine Überprüfung des Rollers ergab, dass dieser in den frühen Morgenstunden des 20. April 2026 in Bockenheim entwendet wurde.

Wenig später meldete sich ein Zeuge aus dem Zentmarkweg und teilte mit, dass sich ein Jugendlicher in einem dortigen Hochhaus aufhalte und verstecke. Der Junge habe den Eindruck erweckt, dass er gerade vor etwas flüchtete, darüber hinaus soll er einen Motorradhelm weggeworfen haben. Die hinzugezogene Funkstreife nahm schließlich im Zentmarkweg einen 14-Jährigen fest. Nach aktuellen Erkenntnissen steht diese Person in Verdacht, am Diebstahl des Rollers beteiligt gewesen zu sein.

Die Ermittlungen zu dem zweiten Tatverdächtigen dauern an.

Der 14-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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