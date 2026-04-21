Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260421 - 0499 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Räuberischer Diebstahl aus Drogerie mit anschließendem Fahrraddiebstahl - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(la) Am Mittwoch (20. April 2026), entwendete ein unbekannter Mann aus einem Drogeriemarkt mehrere Gegenstände. Um flüchten zu können, verletzte er den Sicherheitsmitarbeiter mit einem Pfefferspray und entwendete in der Folge noch ein Fahrrad.

Gegen 11:20 Uhr entnahm ein noch unbekannter Mann unter anderem zwei Packungen Aftershave aus einem Drogeriemarkt im HessenCenter und verstaute diese in einem seiner beiden mitgeführten Rucksäcke. Da er an der Kasse vorbeiging, ohne zu zahlen, sprach der Sicherheitsmitarbeiter die Person hierauf an. Daraufhin zückte der unbekannte Mann ein Pfefferspray, sprühte dem 31-jährigen Geschädigten ins Gesicht und ergriff die Flucht über die Straßen "Am Hessencenter", "Philipp-Ruth-Straße" und "Leuchte". Der Fluchtweg ließ sich anhand entsorgten Diebesguts sowie des weggeworfenen Pfeffersprays nachvollziehen. Zuletzt entwendete der Unbekannte noch ein ungesichertes Fahrrad und konnte so unerkannt entkommen.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 25 - 35 Jahre alt, ca. 190cm groß, dunkle Haare, schlanke Statur, dunkle Bekleidung, schwarze Sneaker mit weißer Sohle, ein schwarzer Rucksack, ein blau-weißer Rucksack, dunkelblaues Tuch vor dem Gesicht Bei dem entwendeten Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Trekkingrad.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter 069 / 755 - 11800 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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