Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260422- 0505 Frankfurt- Niederrad: Schwerer Raub- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Am Dienstagabend (21. April 2026) beraubten mehrere Jugendliche einen 19- Jährigen unter Einsatz von Pfefferspray. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen trafen sich die fünf Tatverdächtigen gegen 18:10 Uhr mit dem jungen Mann im Bereich der Adolf-Miersch-Straße nahe des Niederräder Bahnhofs.

Grund für das Treffen sei ein Kauf bzw. Verkauf von Smartphone und Smartwatch gewesen. Nachdem der 19- Jährige das Smartphone gegen Bezahlung erhalten hatte besprühten ihn die 14, 17 und 18 Jahre alten Täter und raubten das soeben erworbenen Smartphone, die zum Verkauf mitgeführte Smartwatch, Bargeld, sowie eine Bauchtasche und eine Jacke.

Die alarmierten Streifen nahmen im Rahmen der Fahndung vier der fünf Tatverdächtigen noch in Tatortnähe fest. Einen 14- Jährigen, einen 17- Jährigen sowie zwei 18- Jährige. Das zuvor entwendete Raubgut konnte ebenfalls bei diesen aufgefunden und sichergestellt werden. Die beiden Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erziehungsberechtigten bzw. Betreuer überstellt, die beiden Heranwachsenden von der Dienststelle entlassen.

Der fünfte noch Flüchtige wird wie folgt beschrieben:

Männlich, jugendlich, europäisches Erscheinungsbild; bekleidet mit einem blauen T-Shirt und einer kurzen Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Angaben zu dem noch flüchtigen Täter machen können, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 / 755 55108 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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