Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260422- 0504 Frankfurt- Innenstadt: Widerstand wegen Feuerzeug

Frankfurt (ots)

(ma) Am Dienstagabend (21. April 2026) kam es in der Kurt-Schumacher-Straße zu einem Widerstand.

Nach aktuellen Kenntnissen lief eine zivile Polizeistreife gegen 19:45 Uhr entlang der Kurt-Schumacher-Straße, als ein Mann diese ansprach und nach Feuer fragte. Da sie kein Feuerzeug mit sich führten, verneinten sie die Frage. Dies nahm ein 25- jähriger Unbeteiligter zum Anlass, die Herausgabe von Feuer zu untermauern, indem er die Beamten in beleidigender Art aufforderte, ein Feuerzeug auszuhändigen.

Als sich die Beamten zu dem 25- Jährigen umdrehten, kam dieser bereits schnellen Schrittes auf sie zu. Um die Situation zu deeskalieren, gaben die Polizisten sich als solche zu erkennen und zeigten zudem den Dienstausweis vor. Dies beeindruckte den Mann allerdings nicht. Er entriss den Dienstausweis eines Beamten und versuchte in Richtung Konstablerwache davonzurennen.

Nach kurzer Nacheile nahmen die Beamten den Mann fest. Dieser wehrte sich derart, dass die Festnahme nur durch weitere Unterstützungsstreifen erfolgen konnte.

Der 25- Jährige wurde auf das nahegelegene Polizeirevier verbracht, wo seine Identität zweifelsfrei festgestellt wurde. Da der Mann augenscheinlich unter berauschenden Mitteln stand, ordnete ein Richter die Entnahme einer Blutprobe an.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

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