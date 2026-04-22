Polizeipräsidium Frankfurt am Main

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Eschborn: Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(ro) Seit dem 19.04.2026 wird die 15-jährige Priya Mehra aus Eschborn vermisst. Sie verließ an diesem Abend ihre Wohngruppe, seitdem ist ihr Aufenthalt unbekannt. Es liegen Hinweise vor, dass sich die Vermisste auch im Bereich des Hauptbahnhofs in Frankfurt aufhalten könnte.

Die Vermisste ist ca. 160 cm groß, hat lange dunkle Haare, trägt ein Nasenpiercing und war zum Zeitpunkt der letztmaligen Sichtung mit einer schwarzen Lederjacke bekleidet. Bisherige Ermittlungen zu ihrem Aufenthalt verliefen ohne Erfolg.

Die Polizei wendet sich mit einem Lichtbild der Vermissten an die Öffentlichkeit und hofft auf Hinweise. Dieses Lichtbild kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50154/6260627

Wer hat Priya Mehra gesehen oder hat Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06196/2073-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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