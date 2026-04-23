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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260423 - 0509 Frankfurt- Ostend: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen- Polizei beschlagnahmt Fahrzeuge und Führerscheine

Frankfurt (ots)

(ma) Am Mittwochabend (22. April 2026) wurde der Polizei ein illegales Kraftfahrzeugrennen im Bereich der Schmickstraße gemeldet.

Demnach sollen sich gegen 20:25 Uhr zwei Quads mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der Fahrbahn ein Rennen liefern.

Die Polizei rückte umgehend mit mehreren Streifen aus und traf vor Ort auf drei Männer auf zwei Quads und einem Motorrad. Die beiden 21- Jährigen und ein 24- Jähriger wurden einer Kontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte noch vor Ort ein Video sichergestellt werden, welches zeigt, wie alle drei jungen Männer jeweils in unterschiedlicher Besetzung die beiden Quads führten und sich scheinbar, wie vom Zeugen dargestellt, ein Rennen lieferten.

Demnach stehen alle drei Männer im Verdacht, sich wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen strafbar gemacht zu haben. Dieser Umstand hatte weitreichende Folgen für die Verkehrssünder. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung der beiden Quads, sowie der Führerscheine aller drei Tatverdächtigen an.

Darüber hinaus wurde gegen alle drei Personen ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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