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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Schwerer Verkehrsunfall auf der B213 - eine Person lebensgefährlich verletzt (Fahrtrichtung angepasst)

Haselünne (ots)

Am Donnerstag, den 16.04.2026, kam es gegen 12:16 Uhr im Bereich der Löninger Straße/B213 in Haselünne zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines VW Touareg die B213 in Fahrtrichtung Herzlake. Zeitgleich beabsichtigte eine 29-jährige Fahrerin eines Mercedes der B-Klasse, von der Ringstraße aus kommend nach links auf die B213 in Richtung Haselünne einzubiegen.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der VW frontal in die linke Fahrzeugseite des Mercedes prallte. Der 28-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 29-jährige Fahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die B213 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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