Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: "Der mit dem Rehbock tanzt"

Saale-Holzland (ots)

Mit einem eher ungewöhnlichen tierischen Einsatz hatte es die Polizei am Mittwochnachmittag in Eisenberg zu tun. Ein Rehbock war auf das Gelände eines Umspannwerkes gelangt und saß dort hinter einem zwei Meter hohen Zaun fest. Als die Beamten dem Tier helfen wollten, zeigte sich der Rehbock allerdings wenig kooperativ: In Panik nahm er Anlauf, setzte zum Sprung an und überwand, sehr zur Verwunderung der Beamten, den Zaun mühelos. Ein Ausweichen war in dieser Situation nicht mehr möglich und der Rehbock landete direkt auf einem Beamten, der sich grade noch abducken konnte. Zurück blieb eine Beule am Kopf, außerdem gerieten Brille und Diensthemd in Mitleidenschaft. Der tierische Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort - seine Identität ist nach wie vor unbekannt.

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