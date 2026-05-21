Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Cybercrime: Täter erpresst jungen Mann mit manipuliertem Bildmaterial

Jena (ots)

Ein 22-jähriger Mann aus Jena erstattete am Mittwoch Anzeige wegen Erpressung im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken und Messengerdiensten. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm eine bislang unbekannte Person zunächst über eine social Media Plattform Kontakt zum Geschädigten auf. Im weiteren Verlauf wechselte die Kommunikation auf einen Messengerdiesnt, wo gegenseitig sogenannte Einmalbilder versandt wurden. Wenig später erhielt der Geschädigte einen Screenshot eines angeblich von ihm stammenden Nacktbildes. Nach Angaben des Mannes handelte es sich hierbei um manipuliertes Bildmaterial. Der unbekannte Täter forderte anschließend Geld und drohte damit, das Bildmaterial an Freunde und Bekannte des Geschädigten weiterzuleiten. Aus Angst vor der Veröffentlichung überwies der 22-Jährige insgesamt 1.250 Euro sowie Guthaben in Form von Apple-Pay-/Geschenkkarten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Erpressung aufgenommen und warnt erneut davor, intime Inhalte über soziale Netzwerke oder Messenger-Dienste auszutauschen. Betroffene sollten auf Forderungen nicht eingehen, Beweise sichern und umgehend die Polizei informieren.

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