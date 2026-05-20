LPI-J: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Bad Sulza (ots) - Zwei unbekannte Frauen nutzen in der Nacht zum Dienstag eine Taxifahrt von Erfurt nach Bad Sulza. Als der Taxifahrer den Damen den Fahrpreis von 215 Euro nannte, versuchten die Beiden zu fliehen. Der Fahrer lief hinterher, konnte sie einholen und zum Taxi zurückbringen. Hier ergab sich dann eine Diskussion, wobei dies ein Anwohner mitbekam, zur Unterstützung hinzukam und die Polizei informierte. Als ...

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