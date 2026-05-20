LPI-J: Verkehrsunfall mit Unfallflucht
Apolda (ots)
In der Budapester Straße in Apolda stieß gestern gegen Mitternacht ein 23-jähriger Autofahrer beim Einparken gegen einen geparkten Ford. Anschließend entfernte sich der 23-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle. Der Besitzer des Fords beobachtete den Vorfall und konnte den Mann später eindeutig identifizieren. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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