PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Apolda (ots)

In der Budapester Straße in Apolda stieß gestern gegen Mitternacht ein 23-jähriger Autofahrer beim Einparken gegen einen geparkten Ford. Anschließend entfernte sich der 23-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle. Der Besitzer des Fords beobachtete den Vorfall und konnte den Mann später eindeutig identifizieren. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 13:05

    LPI-J: Taxifahrt - 2 Frauen versuchen die Zeche zu prellen

    Bad Sulza (ots) - Zwei unbekannte Frauen nutzen in der Nacht zum Dienstag eine Taxifahrt von Erfurt nach Bad Sulza. Als der Taxifahrer den Damen den Fahrpreis von 215 Euro nannte, versuchten die Beiden zu fliehen. Der Fahrer lief hinterher, konnte sie einholen und zum Taxi zurückbringen. Hier ergab sich dann eine Diskussion, wobei dies ein Anwohner mitbekam, zur Unterstützung hinzukam und die Polizei informierte. Als ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 10:05

    LPI-J: Im Schacht stecken geblieben

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Ein zunächst dramatisch klingender Einsatz beschäftigte am Dienstagabend Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Bereich hinter dem Bahnhof in Weimar. Gegen 18:56 Uhr wurde gemeldet, dass eine Person in einen Schacht gefallen sei. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte auf einem verlassenen Gelände eine mit Unrat gefüllte Grube vor, die von einer Steinmauer umgeben ist. Ein 64-jähriger Mann ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 10:05

    LPI-J: Vorfahrt missachtet - Fahrradfahrer stürzt nach Kollision

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Im Lindenweg in Weimar kam es am Dienstagnachmittag gegen 17:52 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Fahrerin eines Pkw den Lindenweg aus Richtung einer Kindertagesstätte kommend in Richtung Schloßgasse. Im dortigen Bereich gilt eine Tempo-30-Zone mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren