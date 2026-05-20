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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Schacht stecken geblieben

Weimar/Weimarer Land (ots)

Ein zunächst dramatisch klingender Einsatz beschäftigte am Dienstagabend Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Bereich hinter dem Bahnhof in Weimar. Gegen 18:56 Uhr wurde gemeldet, dass eine Person in einen Schacht gefallen sei. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte auf einem verlassenen Gelände eine mit Unrat gefüllte Grube vor, die von einer Steinmauer umgeben ist. Ein 64-jähriger Mann hatte sich offenbar auf die Mauer gesetzt, verlor aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung das Gleichgewicht und stürzte in die etwa zwei Meter tiefen Schacht und verkeilte sich hier. Der Mann blieb glücklicherweise ansprechbar und zog sich lediglich leichte Schürfwunden an Hand und Rücken zu. Ein Atemalkoholtest ergab 2,64 Promille. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in ein Klinikum gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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