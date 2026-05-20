Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Taxifahrt - 2 Frauen versuchen die Zeche zu prellen

Bad Sulza (ots)

Zwei unbekannte Frauen nutzen in der Nacht zum Dienstag eine Taxifahrt von Erfurt nach Bad Sulza. Als der Taxifahrer den Damen den Fahrpreis von 215 Euro nannte, versuchten die Beiden zu fliehen. Der Fahrer lief hinterher, konnte sie einholen und zum Taxi zurückbringen. Hier ergab sich dann eine Diskussion, wobei dies ein Anwohner mitbekam, zur Unterstützung hinzukam und die Polizei informierte. Als die beiden Frauen dies mitbekamen, wurde der Betrag in voller Höhe bezahlt. Anschließend flüchteten die Beiden noch vor Eintreffen der Polizei. Durch den Taxifahrer konnte eine Personenbeschreibung in Erfahrung gebracht werden. Demnach soll es sich um zwei Frauen im Alter zwischen 23 und 30, dunklen Haaren und mit osteuropäischen Dialekt gehandelt haben, vermutlich ukrainisch.

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