Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lkw kippt bei Wendemanöver auf Feldweg um

Weimar/Weimarer Land (ots)

Auf der L1060 zwischen Keßlar und Rottdorf kam es am Dienstagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerlast-Lkw. Etwa 400 Meter vor der Ortslage Rottdorf wollte der Fahrer gegen 11:32 Uhr auf einem Feldweg wenden. Aufgrund des hohen Gewichts des Fahrzeugs gab der Untergrund nach. Der Lkw, der zwei Betonelemente mit einem Gewicht von jeweils etwa 15 bis 20 Tonnen geladen hatte, sackte im Bereich der Bankette ein und kippte in der Folge zur Seite. Dabei entstand Sachschaden an der Straße beziehungsweise der Bankette. Der Lkw musste durch ein Bergungsunternehmen geborgen werden. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.

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