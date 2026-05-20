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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rutsche auf Spielplatz beschädigt

Saale-Holzland (ots)

Unbekannte beschädigten in den vergangenen Tagen eine Plastikrutsche auf einem Grundstück in der Rodaer Straße in Lippersdorf-Erdmannsdorf. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Sachbeschädigung im Zeitraum vom 6. Mai bis Dienstagmorgen. Durch die Beschädigungen ist die Rutsche derzeit nicht mehr nutzbar. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei im Saale-Holzlandkreis hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise (pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, 03641 5743-56100).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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