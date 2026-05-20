LPI-J: Rutsche auf Spielplatz beschädigt
Saale-Holzland (ots)
Unbekannte beschädigten in den vergangenen Tagen eine Plastikrutsche auf einem Grundstück in der Rodaer Straße in Lippersdorf-Erdmannsdorf. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Sachbeschädigung im Zeitraum vom 6. Mai bis Dienstagmorgen. Durch die Beschädigungen ist die Rutsche derzeit nicht mehr nutzbar. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei im Saale-Holzlandkreis hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise (pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, 03641 5743-56100).
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