LPI-J: Rutsche auf Spielplatz beschädigt

Saale-Holzland (ots) - Manche Täter setzen auf Spraydose oder Farbe - in Stadtroda griff ein Unbekannter offenbar lieber zum Frühstücksregal. Auf einem Schotterweg wurden Dienstagmorgen zwei etwa 40 mal 40 Zentimeter große Hakenkreuze festgestellt. Das Tatmittel war für die Beamten jedoch nicht sofort zu identifizieren. Erst nach einigen ungläubigen Blicken wurde klar, es handelt sich hierbei um Erdnussbutter. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verwendens von ...

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