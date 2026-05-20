Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unbefugtes Betreten eines Grundstücks - Tatverdächtiger gestellt

Jena (ots)

Ein 47-jähriger Mann sorgte am späten Dienstagabend in der Hegelstraße in Jena für einen Polizeieinsatz. Gegen 23:50 Uhr betrat der Mann widerrechtlich ein nicht öffentlich zugängliches Grundstück. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Tatverdächtige über einen Carport sowie eine unverschlossene Tür auf das Gelände. Dort begab er sich zu einer Feuerstelle und nahm eine Feuerschale an sich. Der Hund des 42-jährigen Grundstückseigentümers schlug jedoch an und machte diesen auf den ungebetenen Besucher aufmerksam. Der Eigentümer stellte den Mann noch auf dem Grundstück und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen den 47-Jährigen wurde u.a. eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs aufgenommen.

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