LPI-J: Zeugen gesucht
Jena (ots)
Im Tatzeitraum vom 30.04.2026, 00:00 Uhr bis zum 02.05.2026, 20:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter in die Hermann-Löns-Straße in Jena und verschafften sich hier gewaltsam Zugang zu einem Objekt des Jenaer Nahverkehrs. Derzeit liegen keine Hinweise auf mögliche Täter vor. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen zu Personen und/ oder Fahrzeugen getätigt haben, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Jena (03641 - 81 0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de)unter dem Aktenzeichen ST/0108465/2026 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
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