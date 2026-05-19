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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Im Tatzeitraum vom 30.04.2026, 00:00 Uhr bis zum 02.05.2026, 20:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter in die Hermann-Löns-Straße in Jena und verschafften sich hier gewaltsam Zugang zu einem Objekt des Jenaer Nahverkehrs. Derzeit liegen keine Hinweise auf mögliche Täter vor. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen zu Personen und/ oder Fahrzeugen getätigt haben, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Jena (03641 - 81 0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de)unter dem Aktenzeichen ST/0108465/2026 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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