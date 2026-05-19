Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hecke in Brand gesetzt

Bad Sulza (ots)

In Bad Sulza kam es gestern Vormittag zu einem Heckenbrand. Ein 54-jähriger Mann hatte auf seinem Grundstück mit einem Unkrautbrenner gearbeitet. Dabei geriet seine Hecke in Brand. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden und ein Übergreifen auf benachbarte Grundstücke verhindert werden. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Ein Hinweis der Polizei - beim Einsatz von Unkrautbrennern ist besondere Vorsicht geboten. Bereits kleine Funken oder starke Hitze können trockene Hecken und Pflanzen entzünden. An trockenen und heißen Tagen wird vom Einsatz abgeraten.

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