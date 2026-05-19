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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Passanten beleidigt und mit Ästen beworfen

Weimar/Weimarer Land (ots)

Die Polizei in Weimar ermittelt nach einem Vorfall auf einem Parkplatz an der Belvederer Allee wegen Beleidigung und Bedrohung gegen einen bislang unbekannten Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Täter am Montagmorgen im Bereich eines Parkplatzes nahe einer internationalen Grundschule auf und warf dort mehrere größere Äste in Richtung von Passanten. Verletzt wurde dabei niemand. Darüber hinaus soll der Mann mehrere Personen beleidigt und bedroht haben. Unter anderem fielen dabei politisch motivierte Beschimpfungen sowie Drohungen gegenüber einzelnen Passanten. Anschließend entfernte sich der Unbekannte fußläufig vom Ort des Geschehens. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, sicherte mögliche Videoaufzeichnungen und fahndete im Umfeld nach dem Täter - bislang jedoch ohne Erfolg. Auch in diesem Fall sucht die Polizei Weimar nach Zeugen (03643 882 -0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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