LPI-J: Wildunfall auf der B88

Jena (ots) - Am Montagnachmittag kam es im Gemdental zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Ein Pkw war dort in den angrenzenden Gemdenbach gerutscht. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kamen zum Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Fahrer mit seinem Fahrzeug im Bereich des Gemdentals wenden. Dabei geriet der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in den Bach und kam dort zum Stillstand. Zunächst bestand die Vermutung, dass der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt ...

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