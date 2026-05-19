LPI-J: Wildunfall auf der B88
Saale-Holzland (ots)
Auf der Bundesstraße 88 zwischen Porstendorf und Steudnitz kam es am frühen Montagmorgen zu einem Wildunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Pkw aus Richtung Jena in Fahrtrichtung Camburg unterwegs, als kurz hinter der Ausfahrt Neuengönna plötzlich ein Fuchs die Fahrbahn querte. Trotz eingeleiteter Reaktion konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand wildunfalltypischer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.
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