Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss vor Polizei geflüchtet

Saale-Holzland (ots)

Ein 44-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag in der Bachstraße in Kahla gleich mehrere Strafverfahren auf sich gezogen. Polizeibeamte wollten den Fahrer eines VW Bora kontrollieren, nachdem dieser zuvor durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Als die Beamten Anhaltesignale gaben, beschleunigte der Mann jedoch und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Nach kurzer Fahrt, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr eine Bordsteinkante und kollidierte anschließend mit einer Steinmauer. Dabei entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf THC. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

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