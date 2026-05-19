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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Müllfahrzeug gerät in Brand

Jena (ots)

Am Montagmorgen kam es während der Entsorgungstätigkeiten in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Jena zu einem Brand in einem Müllfahrzeug. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrzeug gerade mit Müll beladen worden, als es während des automatischen Verdichtungsvorgangs plötzlich zu einer Verpuffung im Müllsammelbereich kam. Zeugen berichteten zudem von einem lauten Knall. Kurz darauf entzündete sich der geladene Müll. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und ablöschen. Verletzt wurde niemand. Für die Bevölkerung bestand nach Angaben der Einsatzkräfte keine Gefahr. Während der Löscharbeiten musste die Straße zeitweise gesperrt werden. Der betroffene Müll wurde anschließend unter Begleitung der Feuerwehr zu einem Depot transportiert, um dort weitere Nachlöscharbeiten durchführen zu können. Am Müllfahrzeug entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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