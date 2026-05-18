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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bargeld aus Wohnung entwendet

Weimar/Weimarer Land (ots)

Eine Frau meldete am Sonntag bei der Polizei einen Diebstahl aus ihrer Wohnung in der Freiherr-vom-Stein-Allee. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter im Verlauf der vergangenen zwei Wochen unberechtigt Zugang zur Wohnung. Anschließend soll der Täter aus einem verschlossenen Schrank im Schlafzimmer einen Briefumschlag mit Bargeld entwendet haben. Nach Angaben der Geschädigten befanden sich darin mehrere hundert Euro. Spuren eines gewaltsamen Eindringens konnten vor Ort nicht festgestellt werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls aufgenommen und prüft nun unter anderem, wie sich der unbekannte Täter Zugang zur Wohnung verschaffen konnte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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