LPI-J: Wildschwein verursacht Verkehrsunfall

Jena (ots) - In der Nacht zum Montag kam es in einer Straßenbahn im Bereich Löbdergraben zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 45-jähriger Mann einem 22-Jährigen gewaltsam das Mobiltelefon entreißen. In der Folge Schlug der 45-jährige sein Opfer, um die Gegenwehr zu brechen. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst vom Ereignisort, konnte jedoch kurze Zeit später durch Polizeikräfte ...

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