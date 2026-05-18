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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildschwein verursacht Verkehrsunfall

Saale-Holzland (ots)

Ein Wildschwein hat am frühen Montagmorgen auf der Kreisstraße 207 zwischen dem Abzweig Ilmsdorf und Waldeck einen Verkehrsunfall verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen querte das Tier plötzlich die Fahrbahn, als ein Fahrzeug in Richtung Thalbürgel unterwegs war. Trotz eingeleiteter Bremsung kam es zur Kollision. Das Wildschwein verendete noch an der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand Sachschaden, es blieb jedoch fahrbereit. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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