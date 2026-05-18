PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Motorradunfall bei Bad Klosterlausnitz

Saale-Holzland (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 1075 zwischen Ascherhütte und der Anschlussstelle Bad Klosterlausnitz ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 67-jähriger Motorradfahrer die Strecke in Richtung Bad Klosterlausnitz und setzte auf gerader Strecke zum Überholen eines vorausfahrenden Pkw an. Zeitgleich wollte der 66-jährige Pkw-Fahrer nach links in einen Waldweg abbiegen und übersah offenbar das überholende Motorrad. Es kam zur Kollision, infolge derer der Motorradfahrer stürzte und mit seinem Fahrzeug in den Straßengraben rutschte. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der L1075 zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 10:05

    LPI-J: Auseinandersetzung in Straßenbahn beschäftigt Polizei

    Jena (ots) - In der Nacht zum Montag kam es in einer Straßenbahn im Bereich Löbdergraben zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 45-jähriger Mann einem 22-Jährigen gewaltsam das Mobiltelefon entreißen. In der Folge Schlug der 45-jährige sein Opfer, um die Gegenwehr zu brechen. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst vom Ereignisort, konnte jedoch kurze Zeit später durch Polizeikräfte ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 10:05

    LPI-J: Polizei schreitet bei häuslicher Gewalt ein

    Jena (ots) - Am Sonntagnachmittag kam es in einer Wohnung im Bereich der Hanns-Eisler-Straße in Jena zu einem Fall häuslicher Gewalt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein alkoholisierter Mann seine Lebensgefährtin unvermittelt körperlich angegriffen haben. Eine medizinische Behandlung der Frau war nicht erforderlich. Im Rahmen des Polizeieinsatzes wurde gegen den Mann eine zehntägige Wohnungsverweisung ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 10:05

    LPI-J: Kurioser Fund sorgt für Einsatz am Feldrand

    Jena (ots) - Ein vermeintlich gefährlicher Fund hat am Samstagmorgen einen Polizeieinsatz im Bereich des Ortseingangs Remderoda ausgelöst. Ein Spaziergänger meldete der Polizei ein auffälliges Knäuel an einem Feldrand nahe einer großen Feldscheune und vermutete dahinter zunächst Rauschgift oder einen gefährlichen Gegenstand. Da Inhalt und Beschaffenheit des Gegenstandes zunächst unklar waren, wurde vorsorglich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren