Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerer Motorradunfall bei Bad Klosterlausnitz

Saale-Holzland (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 1075 zwischen Ascherhütte und der Anschlussstelle Bad Klosterlausnitz ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 67-jähriger Motorradfahrer die Strecke in Richtung Bad Klosterlausnitz und setzte auf gerader Strecke zum Überholen eines vorausfahrenden Pkw an. Zeitgleich wollte der 66-jährige Pkw-Fahrer nach links in einen Waldweg abbiegen und übersah offenbar das überholende Motorrad. Es kam zur Kollision, infolge derer der Motorradfahrer stürzte und mit seinem Fahrzeug in den Straßengraben rutschte. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich der L1075 zu Verkehrsbehinderungen.

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