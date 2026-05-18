Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auseinandersetzung in Straßenbahn beschäftigt Polizei

Jena (ots)

In der Nacht zum Montag kam es in einer Straßenbahn im Bereich Löbdergraben zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 45-jähriger Mann einem 22-Jährigen gewaltsam das Mobiltelefon entreißen. In der Folge Schlug der 45-jährige sein Opfer, um die Gegenwehr zu brechen. Der Tatverdächtige flüchtete zunächst vom Ereignisort, konnte jedoch kurze Zeit später durch Polizeikräfte gestellt werden. Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt. Zudem wurde das Mobiltelefon beschädigt. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Täter eingesetzte Beamte. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp einem Promille, auch reagierte ein Drogentest positiv auf Cannbis. Gegen den Tatverdächtigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen eines Raubdeliktes, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung. Die Polizei sicherte Spuren sowie Videoaufzeichnungen aus der Straßenbahn.

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