Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kurioser Fund sorgt für Einsatz am Feldrand

Jena (ots)

Ein vermeintlich gefährlicher Fund hat am Samstagmorgen einen Polizeieinsatz im Bereich des Ortseingangs Remderoda ausgelöst. Ein Spaziergänger meldete der Polizei ein auffälliges Knäuel an einem Feldrand nahe einer großen Feldscheune und vermutete dahinter zunächst Rauschgift oder einen gefährlichen Gegenstand. Da Inhalt und Beschaffenheit des Gegenstandes zunächst unklar waren, wurde vorsorglich eine Überprüfung durch Spezialkräfte veranlasst. Der Bereich stellte nach erster Einschätzung jedoch keine unmittelbare Gefahr für Dritte dar. Nach genauer Untersuchung konnte schließlich Entwarnung gegeben werden: Bei dem Fundstück handelte es sich nicht um Betäubungsmittel oder einen gefährlichen Gegenstand, sondern offenbar um ein kreativ gestaltetes Behältnis zum Verstauen von Bierdeckeln - mutmaßlich ein Überbleibsel der zurückliegenden Männertagsfeierlichkeiten.

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