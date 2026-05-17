Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei auf einen Streich - Doppelte Fahndungserfolg

Weimar (ots)

Am Frühen Abend des 15.05.2026 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Weimar zwei männliche Personen im Bereich der Nordstraße Ecke Industriestraße. Die 32 und 34 Jahre alten polizeibekannten Männer führten ein Pedelec mit sich, welcher zuvor in einer Diebstahlshandlung abhandengekommen ist. Dem nicht genug, war der im Pedelec verbaute Akku anlässlich einer weiteren Diebstahlshandlung zur Fahndung ausgeschrieben. Sowohl das Pedelec als auch der Akku wurden sichergestellt und werden in der weiteren Folge an ihre ehemaligen Eigentümer zurückgegeben. Die beiden Männer müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

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