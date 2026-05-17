Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch in Weimar-Nord

Weimar (ots)

In dem Zeitraum vom 13.05.2026 bis 16.05.2026 wurde aus einem Keller in der Georg-Herweg-Straße ein Pedelec der Marke Cube entwendet. Der noch unbekannte Täter drang dabei gewaltsam in die Kellerbox ein und entwendete das ca. 3500,00 EUR teure Pedelec. Anschließend entfernte sich unerkannt vom Tatort.

Zeugen, die Angaben zur Tathandlung oder zur Person des oder der Täter machen können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichen 0120683/2026 telefonisch unter 03643 8820 oder per Mail unter PI.Weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

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