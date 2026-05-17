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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall ohne Personenschaden

Apolda (ots)

Am Freitag, 15.05.2026, 09:50 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Apolda, Bachstraße. Die Geschädigte parkte ihren Pkw ordnungsgemäß gesichert am rechten Fahrbahnrand. Der Fahrer eines Lkw Ford befuhr die Bachstraße aus der Friedrich-Engels-Straße kommend in Richtung Heidenberg. In der Folge schätzte der verantwortliche Fahrzeugführer den Seitenabstand zu gering ein und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Beim Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3200,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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