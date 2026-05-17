LPI-J: Verkehrsunfall ohne Personenschaden
Apolda (ots)
Am Freitag, 15.05.2026, 09:50 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Apolda, Bachstraße. Die Geschädigte parkte ihren Pkw ordnungsgemäß gesichert am rechten Fahrbahnrand. Der Fahrer eines Lkw Ford befuhr die Bachstraße aus der Friedrich-Engels-Straße kommend in Richtung Heidenberg. In der Folge schätzte der verantwortliche Fahrzeugführer den Seitenabstand zu gering ein und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Beim Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3200,- Euro.
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