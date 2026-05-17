LPI-J: Verkehrsunfall ohne Personenschaden

Hermsdorf (ots) - Eine 26-Jährige hatte von Donnerstag zu Freitag ihren E-Scooter am Bahnhof in Hermsdorf gesichert abgestellt. Als sie mit ihrem Gefährt wieder nach Hause fahren wollte, fand sie lediglich das Kettenschloss vor. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Saale-Holzland. Dies ist schriftlich unter dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de oder unter der 0361-574356025 möglich. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

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