Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Scooter auf Abwegen

Weimar (ots)

In den frühen Morgenstunden des 17.05.2026, meldete ein 63-Jähriger den Diebstahl seines E-Scooters am Goetheplatz. Diesen sicherte er zuvor mittels eines Schlosses vor Wegnahme. Als er nach ca. 40 Minuten zum E-Scooter zurückkehren wollte, wartete nur noch das Schloss auf ihn. Mittels Ortungsapp konnte der E-Scooter jedoch in der Ortslage Mellingen verortet werden. Die Beamte der Polizei Weimar verlegten vo Ort und konnten den E-Scooter im Eingangsbereich einer Veranstaltungshalle auffinden. In dieser fand zu diesem Zeitpunkt die Mellinger Kirmes statt. In der weiteren Folge wurde der E-Scooter an seinen nun wieder glücklichen Eigentümer zurückgegeben. Gleichwohl wurde ein Verfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls gegen Unbekannt eingeleitet.

Zeugen, die Angaben zur Tathandlung (16.05.2026 23:40 Uhr bis 17.05.2026 00:20 Uhr) oder zur Person des oder der Täter machen können, werden gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichen 121045/2026 telefonisch unter 03643 8820 oder per Mail unter PI.Weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

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