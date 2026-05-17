Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer gestürzt

Apolda (ots)

Am Freitag, 15.05.2026, 12:28 Uhr, kam es zum Unfall in Apolda, Herressener Straße. Ein 50 Jahre alter Radfahrer befuhr die Herressener Str. in Richtung Herressen-Sulzbach. Der Fahrer eines Pkw Opel Mokka befuhr die Straße Auf dem Angespanne und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Stadtzentrum Apolda abbiegen. Der Radfahrer wollte ausweichen und kam dabei zu Fall. Zu einer Berührung zwischen Pkw und Rad kam es nicht. Der Radfahrer wurde am rechten Bein und Kopf verletzt. Zur weiteren ärztlichen Behandlung wurde der Radfahrer in das Robert-Koch-Krankenhaus Apolda verbracht.

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