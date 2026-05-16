LPI-J: Mehrere Verstöße aufgedeckt
Stadtroda/Hermsdorf (ots)
Kurz nach Mitternacht wurde heute ein 20-Jähriger in den Tälerndörfer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei mussten die Beamten feststellen, dass der Heranwachsende sowohl alkoholisiert und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde folglich untersagt, ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt und eine Anzeige gefertigt.
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