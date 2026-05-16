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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Verstöße aufgedeckt

Stadtroda/Hermsdorf (ots)

Kurz nach Mitternacht wurde heute ein 20-Jähriger in den Tälerndörfer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei mussten die Beamten feststellen, dass der Heranwachsende sowohl alkoholisiert und zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde folglich untersagt, ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt und eine Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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