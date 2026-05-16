LPI-J: E-Scooter gestohlen

Eisenberg (ots) - Am Freitag parkte eine 57-Jährige ihren Pkw zwischen 13:45 Uhr und 15:45 Uhr am Busbahnhof in Eisenberg. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurück kam, musste sie feststellen, dass zwischenzeitlich ein Unbekannter mittels Mülltonne die Frontscheibe erheblich beschädigt hatte. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wendet sich bitte unter Nennung des Aktenzeichens ST/0120276/2026 an die Polizeiinspektion Saale-Holzland. Dies ist schriftlich unter ...

mehr